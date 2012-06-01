Принцесса Монако приехала в Киев за клоунами

В Киев в поисках молодых талантов циркового искусства с неофициальным визитом прибыла принцесса Монако Стефания. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, передает УНИАН. В четверг принцесса Монако Стефания Мария Елизавета вместе с дочкой Полин Дюкре встретились с председателем КГГА Александром Поповым. Это уже второй визит принцессы в Киев. Она отметила, что благосклонно относится к столице Украины. Принцесса Стефания высоко ценит уровень мастерства киевской школы циркового искусства и поддерживает тесный контакт с Киевской муниципальной академией эстрадного и циркового искусства. Со своей стороны А.Попов поблагодарил принцессу Монако за внимание к киевским артистам цирка и, прежде всего, к молодежи. «Мы очень рады приветствовать Вас в нашем городе и надеемся, что Ваш визит оставит приятные впечатления. Искренне благодарны за внимание к студентам и выпускникам нашей муниципальной академии циркового искусства. Мы радуемся достижениям наших соотечественников в Украине и за ее пределами, тем более на таком уважаемом фестивале, который вы возглавляете», – сказал во время встречи А.Попов. Королевские лица прибыли в Киев в поисках молодых талантов циркового искусства, ведь династия Гримальди, к которой принадлежит принцесса, на протяжении последних сорока лет выступает организаторами и вдохновителями Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло – самого престижного циркового фестиваля в мире. В настоящее время принцесса Стефания – президент фестиваля. Принцесса Монако и ее дочь присутствовали на государственном экзамене циркового факультета Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Такой интерес к столичным артистам вызван достижениями выпускников муниципальной академии на Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло. Так, в 1999 году киевлянин Анатолий Залевский стал обладателем «Золотого Клоуна» – высшей награды фестиваля в Монте-Карло. «Серебряного клоуна» завоевали: Виктор Киктев (2003 год), Братья Ирошниковы (2005 год); обладателями «Бронзового клоуна» были: цирковой театр «Бинго» (2003 год) и Семен Шустер (2009 год). В этом же году цирковой театр «Бинго» получил на фестивале специальный приз «Особый знак отличия жюри», а Валерий Волинец и Юлия Литвинчук стали обладателями бронзовой медали на Первом молодежном цирковом фестивале в Монте-Карло, который возглавляет дочка принцессы Стефании Полин Дюкре. В 2012 году режиссер-постановщик цирковых номеров и шоу-представлений академии, преподаватель кафедры эквилибристики и жонглирования факультета циркового искусства Ирина Герман стала членом жюри Первого молодежного циркового фестиваля в Монте-Карло, который основан в этом году в рамках большого фестиваля.