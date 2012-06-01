Наоми Кэмпбел стала святой

Новый номер журнала Antidote, получивший название The Icons Issue, вышел сразу с восемью обложками, на которых запечатлены одни из самых знаменитых моделей мира. Среди них - Наоми Кэмпбелл, снявшаяся для журнала в большой фотосессии Holy Naomi ("Святая Наоми"). На снимках работы фотографа Яна Вэлтерса "черную пантеру" окружает все исключительно белое: она позирует на светлом фоне в нарядах свежих белых тонов - рубашках, юбках, жакетах, платьях. Наоми, недавно отметившая свое 42-летие, не только по-прежнему успешная фотомодель, скоро мы увидим ее и на телевидении. Было объявлено, что Кэмпбелл станет ведущей нового реалити-шоу The Face, где она займется поиском свежих лиц для модной индустрии.