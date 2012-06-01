Деми Мур и Эштон Катчер разведутся к концу года

Голливудские актеры и пока еще супруги Деми Мур и Эштон Катчер все же собираются развестись. Знаменитости станут свободными уже к концу этого года. Не успели многочисленные поклонники Деми Мур и Эштона Катчера как следует порадоваться новости о том, что супруги примирились, как появилась информация с опровержением: Мур и Катчер все же решили развестись. Напомним, на днях Деми Мур и Эштон Катчер встретились на дне рождения у общего друга, каббалистского раввина Иехуды Берга. Как заявили очевидцы, там произошло буквально эмоциональное воссоединение Катчера и Мур. Свидетели утверждали, что Эштон и Деми обнялись и не отпускали друг друга как минимум 60 секунд. Мало того, звезда комедийного сериала "Два с половиной человека" выступил с весьма выразительной речью, в которой признался, что наломал дров. Последним свидетельством, что супруги пошли на примирение, стало то, что Эштон Катчер буквально со слезами на глазах заявил: "В прошлом году я совершил ужасающую ошибку". Его голос дрожал, а после выступления голливудский актер даже разрыдался. Публика не осталась равнодушной к такому взрыву эмоций. Зал зааплодировал, а шокированная Деми Мур, по утверждению свидетелей трогательной сцены, даже открыла рот от удивления. Однако, как выяснилось, столь бурное проявление эмоций Катчера никак не сказалось на его отношениях с Мур. По словам некого осведомленного лица, оба актера считают, что дружеская беседа – это нормальный стиль общения двух людей, которых когда-то связывали близкие отношения. О том же, чтобы начать все сначала, и речи быть не может. "Эштон навсегда останется частью жизни Деми и девочек (дочерей Румер, Скаут и Талулы). Эштон всегда будет поддерживать свою бывшую жену, но сейчас настало время двигаться дальше", – цитирует близкого друга Мур и Катчера StarHit. Кроме этого, стало известно, когда, наконец, произойдет официальный развод Деми Мур и Эштона Катчера. Голливудские знаменитости станут свободными уже к концу этого года, а именно: в ноябре. Пока же Деми учится жить без мужа и с головой окунулась в работу, а Эштон продолжает сниматься в различных картинах и флиртовать с женщинами.