Бар Рафаэли и олимпийский чемпион Шон Уайт стали парой, - СМИ

В последнее время о романах Бар Рафаэли, некогда встречавшейся с Леонардом ДиКаприо, ничего не было слышно. И вот, говорят, она нашла новую зазнобу - по слухам, 26-летняя модель встречается с... олимпийским чемпионом, сноубордистом Шоном Уайтом. Издание New York Post сообщает, что парочка провела вместе День памяти, и очевидцы видели, как они вместе "танцевали, обнимались и целовались": Они были явно без ума друг от друга. До того, как Бар появилась, Шон постоянно проверял телефон, а потом, когда она пришла, не мог от нее оторваться. Ну еще бы - такая красотка попала в сети экстремала! На этой неделе пару вновь видели вместе - на этот раз, на велосипедной прогулке. Кстати, в недавнем интервью эффектная блондинка рассказала, что ей не так-то просто понравится. Девушка заявила: Первое, на что я обращаю внимание, это зубы. Это мой маленький фетиш! Обожаю, когда у мужчины красивая улыбка и белые, здоровые зубы. Шон, улыбайся чаще: одних это, может, и раздражает, зато других возбуждает.