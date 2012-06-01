Кейт Миддлтон ввела моду на отбеливание зубов

Кейт Миддлтон задала новый тренд. Благодаря ей в Британии входят в моду отбеленные сверкающие зубы. Девушки стремятся воссоздать улыбку своей любимицы. Говорят, Великобритании не хватает блеска Голливуда. Репутация на этот счет у англичан и правда не из лучших: местные жители уделяют внимание здоровью зубов, но не их красоте. Но теперь, похоже, все изменится. Герцогиня Кембриджская стала любимицей народа и, задавая новые тренды, может быть уверена: ее примеру последуют и остальные. Чтобы быть как Кейт Миддлтон (Kate Middleton), британские девушки с удовольствием худеют (по недавним исследованиям, в Великобритании каждый пятый житель страны страдает ожирением), носят распущенные волосы и стараются одеваться как она, смешивая одежду дизайнерских и демократичных марок. Теперь Кейт вводит новый тренд на отбеленные зубы. Герцогиня обладает стройным рядом жемчужно-белых зубов, ее улыбку стремятся повторить тысячи британок. В чем секрет улыбки Кейт? Зубы жены принца Уильяма выглядят белыми, но натуральными. Как удается ей избавляться от несовершенств и при этом сохранять естественную улыбку? Как стало известно, Кейт является пациентом известного французского стоматолога по имени Дидье Филлион. Ожидание на прием к нему доходит до двух лет, а стоимость услуг варьируется от 4000 до 11 000 фунтов. Он практикует метод Micro-Rotation, что означает микровращения. С его помощью стоматологу удается работать над каждым зубом индивидуально, менять цвет, выправлять его форму. Он ставит незаметные взгляду скобы, с которыми без каких-либо неудобств можно преобразить зубы всего за несколько месяцев. Доктор шлифует эмаль зубов и добавляет в очищающую пасту фарфоровые виниры, благодаря чему улыбка становится белоснежной, но выглядит абсолютно естественной. Методику Micro-Rotation практикуют и звезды Голливуда. По данным опроса, устроенного компанией Nokia, следующей по популярности после Кейт Миддлтон стала улыбка певицы Шерил Коул (Cheryl Cole). А из мужчин на первом месте оказался актер Том Круз (Tom Cruise).