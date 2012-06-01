Нимфа Наталья Водянова на обложке ELLE France

Наталья Водянова сделала приятный сюрприз своему возлюбленному, французскому магнату Антуану Арно - модель приняла участие в фотосессии для июньского журнала ELLE France. Первой новую фотосессию в сети обнаружила блогер BelleMonic. Наталья как всегда вызывает лишь восхищение тем, как выглядит ее фигура. Маме троих детей нравится принимать участие в пляжных фотосессиях. На этот раз модель продемонстрировала открытые купальники, а также комплекты для отдыха на морском побережье. Кстати, Сплетницы, если в ближайшее время вы не собираетесь в отпуск, не рекомендуем любоваться фотографиями - слишком велик будет соблазн все бросить и уехать отдыхать! Этим летом Наталья рекомендует загорать и купаться в бикини ярких, насыщенных цветов - напрмер, лазурно-голубого оттенка. Кроме того, незаменимыми станут купальники с пестрой расцветкой или мелкими цветочными узорами. Завершающим штрихом к "выходу на пляж" станут комплекты из украшений с натуральными камнями (бирюза все еще не выходит из моды), бисером и "этническими" рисунками.