Волгу в СИЗО спасали "блатные"

Бывший глава Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Василий Волга рассказал о своих буднях в тюрьме: как он болел и от кого дождался помощи. "Болеть в тюрьме не рекомендуется. Особенно здесь не рекомендуется иметь болезни сердца, легких, печени, почек, желудка, опорно-двигательного аппарата и сосудистые заболевания. В Лукьяновке обычно сидит от трех до пяти тысяч человек. Почти все чем-то больны. Из медперсонала в наличии - начальник медсанчасти, его заместитель и фельдшер", - заявил Волга. По его словам, в СИЗО находятся еще два зубных врача, но метод лечения у них однозначный и радикальный, поэтому проблем с зубами иметь не рекомендуется. "Четыре дня я барабанил в дверь. Требовал врача. Писал жалобы прокурору. Тщетно. Кашель совсем замучил. Пришлось обращаться к блатным. Выручили. Подбросили антибиотики. Начал лечение", - заявил Волга. Он также добавил, что антибиотики сделали свое дело, хотя терапевта он так и не дождался. Его в тюрьме не было, а тот, которого приглашали из районной больницы, - в отпуске. Что читают Тимошенко, Луценко и Волга в СИЗО? (Список "Зато меня отвели на рентген. После рентгена мне сообщили радостную вещь: "Можете быть спокойны - туберкулеза у вас нет. У вас обычный бронхит". С этим диагнозом меня отвели обратно в камеру и попросили больше не надоедать. Мол, ничего серьезных людей с такой ерундой беспокоить. Ну да Бог с ними. Антибиотиками я разжился - выберусь", - подытожил Волга.