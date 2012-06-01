Мила Йовович прогулялась по дождливому Нью-Йорку

Актриса и модель Милла Йовович была выбрана новым "лицом" косметического бренда Avon. Вместе с Карлосом Касиа Гранде, она снялась в рекламе парфюма Avon City Rush of Her. И мы уже можем увидеть результат их работы! На снимке мы видим Миллу и Карлоса, позирующих на фоне дождливого ночного Нью-Йорка. Представители компании говорят, что Йовович как нельзя лучше воплощает "сильную, стильную женщину в стиле City Rush". Йовович признавалась, что она очень рада представлять косметический бренд: Я так взволнована, что буду сотрудничать с Avon в качестве лица их парфюма. Это утонченный аромат, который передает женскую загадочность и чувственность. Когда я наношу City Rush, чувствую себя уверенной, сексуальной и готовой к тому, что на улице все будут смотреть мне вслед. И это очень особенный бренд. Он отражает силу женщин и делает кампании для всех женщин, так что я очень счастлива быть членом их семьи. Милла оказалась в хорошей компании: в числе представителей этого бренда были Риз Уизерспун, Кристи Терлингтон, Кортни Кокс и другие звезды. Парфюм, в рекламе которого снялась Йовович, поступит в продажу уже в октябре.