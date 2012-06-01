Звезду фильма «Мемуары гейши» обвиняют в проституции

Звезду фильма «Мемуары uейши», китайскую актрису Чжан Цзыи, насильно удерживают в Китае. Артистке запрещено покидать пределы страны пока идет расследование по скандальному и громкому делу, в котором она фигурирует, как женщина, предоставлявшая сексуальные услуги высокопоставленным чиновникам. Так, по некоторым данным, среди ее любовников был политик Бо Силай, который платил актрисе за каждую встречу более одного млн. долларов, и бизнесмен Сю Мин. Последний уверяет, что заплатил Чжан Цзыи едва ли не тридцать миллионов долларов. В итоге благодаря древнейшей профессии Чжан стала богаче на сто миллионов долларов, утверждают СМИ. При этом у актрисы был жених, бизнесмен Авив Нево, с которым она собралась создать семью, но свадьба так и не состоялась. Именно в связи с расследованием Чжан не смогла прибывать в Канны, что бы представить на кинофестивале новый фильм «Опасные связи». Сама актриса, сыгравшая в таких известных фильмах, как «Мемуары гейши», «Дом летающих кинжалов», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», сложившуюся ситуацию не комментирует.