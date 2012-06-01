У жены Марка Цукерберга волосатые ноги и «усики»

На днях основатель Facebook Марк Цукерберг был сфотографирован вместе со своей женой Присциллой в аэропорту Рима. И пусть пыхтят и заливаются желчью не добрые люди, по поводу не привлекательной внешности девушки, а она все же заметно похорошела и сбросила вес. Ранние фото Присцилы демонстрировали отсутствие вкуса и наличие лишнего веса, чем вызывали недоумение окружающих. И это жена миллиардера? Как можно так безвкусно одеваться, недоумевали критики в Сети. Хотя сам жених иногда признавался, что его жена может ходить с волосатыми ногами, но это не влияет на его чувство к ней. Все равно он её безумно любит за её добрый нрав. Сейчас Присцилла очень даже не плохо одета в модные джинсы, стильную белую рубашку и черный пиджак. Правда, любовь к косметике у девушки так не вспыхнула. А самые внимательные высмотрели на лице девушки «усики». Если присмотреться можно их увидеть и на фото. Волосы на ногах можно и штанами прикрыть. «А вот лицо не скроешь!» - восклицает твиттерянка.