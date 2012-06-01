Сын Кернеса избил девушку: студентке нужна помощь стоматолога

21-летняя харьковская студентка Дарья Лазюк заявляет, что ее побил сын мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский. Девушка утверждает, что молодой человек напал на нее в эти выходные в кафе и дважды ударил в лицо. Сейчас ей нужен платный хирург и стоматолог, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АТН. У девушки разбиты губы, сотрясение мозга и поврежденный нос, сообщает АТН. Отдыхали в кафе в центре города большой кампанией, выпивали, рассказывает девушка. А ближе к утру между молодыми людьми возник конфликт, рассказала девушка. "Он нецензурными словами начал оскорблять мою подругу. Уже не первый раз. Она ему сказать ничего не могла в ответ, я решила за нее заступиться. После этого человек меня ударил раз, я естественно, встала и решила продолжить с ним разговор. Да, я не спорю, я тоже была неправа, может быть. Но можно было со мной ругаться, оскорблять, обматюкать меня, но вы сами прекрасно видите", - Лазюк. Ни "скорую", ни милицию вызывать никто не стал, рассказывает Дарья, говорит - у нее самой телефона не было. Но в заведении на Пушкинской слова девушки полностью опровергают. Администратор уверяет, что Гайсинского в лицо не знает, а инцидентов никаких в эти выходные не было. "Я не знаю, может, это не у нас, у нас этого не было. У нас никакой драки не было, мы милицию не вызывали, ничего не было. Я работала все эти дни, в ночные смены", - сказала Татьяна Власенко, администратор кафе "Джинн". Сам Родион Гайсинский на телефонные звонки не отвечает. Связаться с ним в течение недели так и не получилось. Однако вопрос о драке в кафе удалось задать его отцу, но мэр Геннадий Кернес* по телефону обговаривать эти вопросы не захотел. "То, что вам стало известно - это ваши подробности. До свидания", - ответил Геннадий Кернес, мэр Харькова. Кернес сам ездит на Porsche, а сыну запрещает гонки Лазюк отметила, что сын мэра извинился перед ней. И она его простила, но заявление в милицию все-таки написала. "Я общаюсь с этим парнем, я хочу сказать, что я зла на него не держу, он - хороший парень, я не могу ничего плохого на него сказать, но просто мне ни деньги от него не нужны, я ему ни проблем не хочу создать. Я хочу, чтобы он задумался. И задумались, грубо говоря, люди, парни, его окружение", - отмечает Лазюк. Теперь студентка собирается к пластическому хирургу и стоматологу. И ожидает объективного расследования дела. В милиции говорят, что заявление зарегистрировано в Киевском райотделе. В данный момент заявление принято к рассмотрению.