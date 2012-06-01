Чавес появился на публике после операции

Президент Венесуэлы Уго Чавес впервые появился на публике после лечения, которое он проходил на Кубе. Выступая в Каракасе перед своими сторонниками, Чавес заявил, что вернется на Кубу и продолжит лечение. Как сообщалось, в четверг Чавес вернулся на родину после очередного курса лечения от рака на Кубе. Предположительно, в общей сложности ему нужно пройти пять таких курсов. Уго Чавес по телефону рассказал о своей смерти Летом 2011 года на Кубе венесуэльскому лидеру удалили опухоль кишечника, затем последовали еще две операции, а также курсы радиационной терапии. Несмотря на болезнь, президент намерен принять участие в президентских выборах в Венесуэле, намеченных на октябрь 2012 года.