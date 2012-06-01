Траволта признался в совершении сексуальных домогательств, - СМИ

Голливудский актер Джон Траволта, ранее обвиненный сразу тремя массажистами в сексуальных домогательствах, готов удовлетворить материальные требования одного из них. Что касается двух оставшихся якобы пострадавших от агрессивных домогательств актера, судьба их исков будет решаться в судебном порядке, сообщает «FashionTime». Напомним, что скандальная история началась не так давно: сначала объявился первый массажист, который утверждал, что Траволта грубо приставал к нему во время сеанса массажа. Почти сразу же после этой информации, попавшей во все СМИ, появилось и второе заявление от якобы пострадавшего массажиста. Оба молодых человека подали на актера совместный иск на 2 миллиона долларов. Но больше своих коллег повезло третьему массажисту, которому Траволта готов выплатить деньги вне судебных разбирательств. По сути, такое решение является фактическим признанием в сексуальных домогательствах. Адвокат прокомментировал ситуацию так: «Мы хотим урегулировать скандал очень быстро и тихо. Мы хотим замять скандал. Все уже решено. Имя Джона не будет упоминаться в соглашениях, делу придана полная конфиденциальность». Неясно, правда, о какой конфиденциальности может идти, если данная информация уже попала в мировую сеть.