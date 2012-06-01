Мила Кунис стремительно набирает вес

В фильме Дарена Аронофски "Черный лебедь" (2010 год) красотка Мила Кунис выглядела там невероятно тоненькой и хрупкой - настоящая балерина! Как известно, ради съемок в этой картине актриса несколько месяцев сидела на жесткой диете и интенсивно тренировалась, в результате чего похудела до 43 килограммов. Однако после "Черного лебедя" Мила смогла немного расслабиться, после чего стала постепенно набирать вес. Об этом говорили несколько месяцев назад и, похоже, тенденция продолжается. Если вначале, вес актрисы вполне соответствовал ее росту, который составляет 1. 63 метра, то перемены во внешности Кунис, снимающейся сейчас в Нью-Йорке криминальной драме Гийома Кане "Кровные узы", стали еще очевиднее. Мила призналась Harper's Bazaar, что эти диеты оказали значительное влияние на ее тело: Когда я вновь набрала вес, поправилась в совершенно других областях. Впрочем, думаем, Мила все-таки не допустит крайностей. В одном из интервью она заявляла, что в основе всего - желание: Не думаю, что я раньше до конца осознавала, на что способно человеческое тело. Но мне также кажется, что я была прекрасна в своей наивности. Я верила, что способна на все. Я даже не сомневалась в своих силах. Я верю в усердную работу. В настойчивость и уверенность в себе. Я очень люблю поесть. Я обожаю еду. Но, когда люди говорят, что они не могут сбросить вес, хочет ответить им: "Нет, нет, вы можете." Ваше тело способно на все, вам нужно только этого захотеть.