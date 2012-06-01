Мадонна учит сына выступать на сцене

Мадонна поддержала желание сына Рокко стать знаменитым и дала ему шанс, позволив выступить на концерте в Тель-Авиве. 11-летний мальчик стал настоящим любимцем публики. Мадонна (Madonna) приготовила сюрприз зрителям ее концерта в Тель-Авиве в поддержку нового альбома MDNA. Среди танцоров певицы в одном из номеров оказался ее 11-летний сын Рокко Ричи, переодетый в костюм священника. Впрочем, талантливый мальчик не ограничился этой маленькой ролью и исполнил перед зрителями 35-тысячного стадиона Рамат-Гана песню вместе с мамой. Рокко уверенно держался на сцене и исполнил свой фирменный танец. Так что, похоже, у Мадонны растет достойная смена. Впрочем, певица оказывает поддержку всем своим детям. Старшая дочь Мадонны Лурдес занимается дизайном одежды и вместе с мамой владеет брендом Material Girl. А вот Рокко решил стать певцом и получил одобрение Мадонны. В последнее время дети многих знаменитостей пошли по стопам родителей. Дочь Натальи Водяновой Нева снялась в рекламной кампании детской одежды. Десятилетняя Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд (Cindy Crawford), вопреки желанию мамы подписала контракт с Versace.