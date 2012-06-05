Сбежавшая невеста Кристал Харрис вернулась к Хью Хефнеру

Cамый известный "плейбой" современности Хью Хефнер и его бывшая невеста Кристал Харрис снова вместе! 26-летней модели и начинающей певице потребовался ровно год, чтобы осознать, какое "счастье" она упустила, и вернуться к своему бойфренду. Тогда в июне 2011 Кристал бросила беднягу Хефа буквально прямо у венца, а ведь тот уже готов был окончательно остепениться и связать себя узами брака в третий раз. Кристалл призналась, что перед свадьбой "струсила" и поспешила ретироваться. Еще модель не очень устраивали их отношения, которые были в основном платоническими: Поначалу у нас была физическая связь, но вскоре это перестало быть главным для Хефа. Он предпочитал просто обниматься, лежа на диване, и смотреть фильмы. Хеф - большой ребенок. После расставания бывшие "голубки" еще не раз встречались в суде - речь шла об опеке над любимой собачкой пары. Тогда великодушный Хью позволил Кристал оставить кольцо с бриллиантом на сумму 90 тысяч долларов и роскошный Бентли с условием, если девушка вернет ему английского спаниеля. Харрис долго думать не стала и рассталась с щенком. Правда, расстаться с чувствами к Хью для 26-летней модели оказалось не так-то просто. Как сообщают источники, на этот раз Кристал молила магната вернуть ее в свои объятия: Кристал умоляла Хефнера вернуться к ней. На удивление, он злобу не затаил и позволил возвратиться в поместье. Харрис была вне себя от радости, ведь ей вновь удалось подвинуть с пьедестала огромное число конкуренток. Девушка не замедлила написать в Твиттер: Мы с Хью снова вместе. И да, я опять его девушка номер один. И мы счастливы! Все те же источники утверждают, что модель и 86-летний мультимиллионер действительно счастливы, как в "старые добрые времена". Окончится ли дело свадьбой на этот раз - пока не ясно, но "большой ребенок" Хеф похоже очень рад - смотреть фильмы в компании Кристал ему вдвойне приятнее!