Элтон Джон усыновит второго ребенка

По словам певца Элтона Джона, он хочет завести второго малыша, чтобы его сын Закари рос в более традиционной семье Сэр Элтон Джон планирует усыновить еще одного ребенка. По словам певца, он хочет завести второго малыша, чтобы его сын Закари рос в более традиционной семье. Напомним, что певец и композитор усыновил мальчика в прошлом году, воспользовавшись суррогатным материнством. «Думаю, ему трудно быть единственным ребенком. Тем более он единственный ребенок знаменитости. Я хочу, чтобы у него был брат или сестричка. Когда он подрастет и пойдет в школу, ему наверняка будут говорить «У тебя нет мамы» и прочие неприятные вещи. Поэтому я хочу, чтобы у него была некая опора, кто-то, кто всегда будет на его стороне», – отметил Элтон Джон. Также он добавил, что решение завести второго ребенка в семье было принято им и его бойфрендом Дэвидом Фернишем еще до усыновления Закари.