Звезды спели для Елизаветы II в Букингемском дворце

В понедельник вечером тысячи людей собрались у Букингемского дворца поздравить королеву Елизавету II. На праздновании Бриллиантового юбилея собралась "вся королевская рать". На букингемских трибунах, среди простых лондонцев, сидели принц Уильям с супругой Кэтрин Миддлтон, принц Гарри, принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла. Елизавета II в царственном золотом одеянии с улыбкой приветствовала собравшихся гостей. На концерте для монаршей именинницы выступили сэр Элтон Джон, сэр Том Джонс и сэр Пол МакКартни. А на выступлении Робби Уилльямсу аккомпанировали британские гвардейцы, которые даже в июньскую жару не снимают свои фирменные шапки на медвежьем меху. Пышное празднование завершилось красочным салютом, раскрасившим лондонское небо и отражающимся в волнах Темзы. Присоединяемся к поздравлениям британского монаршего дома: "Боже, храни королеву!". ФОТО