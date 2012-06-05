Мадонну могут засудить за изображение политика со свастикой на лбу

Крупнейшая ультраправая партия Франции «Национальный фронт» не исключает возможности подачи судебного иска против знаменитой американской певицы Мадонны, которая во время мирового турне использовала изображение лидера французских националистов Марин Ле Пен в сочетании с фашистской символикой. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на телеканал France 3. Начав мировой тур в поддержку альбома M.D.N.A с концерта в Израиле 31 мая, Мадонна использовала в оформлении сцены видеомонтаж, в одном из фрагментов которого можно было увидеть фотографию экс-кандидата на пост президента Франции со свастикой на лбу. Сама Мари Ле Пен объяснила поступок 53-летней поп-дивы возрастом и падающим интересом к ее творчеству. Политик пообещала, что если Мадонна использует подобный ход во время концерта во Франции, ее будут ждать «ответные неприятности». При этом Ле Пен не уточнила, идет ли речь о судебном преследовании певицы. Заместитель главы «Национального фронта» Луи Алио был более откровенен. Он заявил, что в настоящее время партия не рассматривает обращение в суд, но «рассмотрит эту возможность, когда она (Мадонна) будет выступать во Франции». Сравнение Ле Пен с фашистскими лидерами вызвало негативную реакцию не только у ее однопартийцев, но и у правительства Франции. «Это печально», - заявила пресс-секретарь правительства Наджат Валло-Белкасем, когда ее попросили прокомментировать инцидент. Концерт Мадонны во Франции запланирован на 14 июля - в день, когда страна будет отмечать национальный праздник День взятия Бастилии.