Пиппу Миддлтон попросили одеться прилично на королевский юбилей

В праздновании Бриллиантового юбилея правления Елизаветы II приняли участие и родственники Кейт Миддлтон (Kate Middleton). Они старались не привлекать к себе особого внимания, а Пиппу Миддлтон даже попросили одеться поприличнее. После нашумевшего появления Пиппы Миддлтон на королевской свадьбе, младшая сестра герцогини Кембриджской прочно обосновалась на страницах таблоидов. Порой этому способствовало её поведение, а иногда наряды. Неудивительно, что приглашая Миддлтонов на празднование 60-летия правления Елизаветы II, Пиппу, по данным британских изданий, убедительно попросили одеться поскромнее и поприличнее. ФОТО