Ксения Собчак может лишиться возможности вести "Дом-2"

В карьере телеведущей Ксении Собчак, возможно, назревает еще один скандал. Вслед за "отлучением" от церемоний "ТЭФИ" и "Муз-ТВ", Ксению могут "попросить" покинуть телевизионный проект "Дом-2". Самая долгая телевизионная стройка страны может остаться без своей бессменной ведущей (Ксюша работает на телешоу с самого начала - с 2004 года). Контракт Ксении с реалити-шоу истекает через два месяца. И, согласно источникам "Независимой газеты", он, скорее всего, не будет продлен. Ксения в интервью этому изданию посетовала на людей, которые вмешиваются в ее карьеру: Очень жаль, что за высказывание своей гражданской позиции со мной борются таким образом. Мне не принадлежат акции "Газпрома", и у меня нет других заработков, кроме телевизионных. Телеведущая подчеркивает, что не хочет никаких революций и ее понимают превратно, однако не собирается идти на попятную: Представьте, что человек, который, например, работает в офисе младшим клерком, приходит к директору и предлагает лучше мыть пол в прихожей или сделать более удобные столы для ваших сотрудников. После чего его отовсюду увольняют. Ситуация примерно такая же. Я же не кричу, что, образно говоря, надо всех свергнуть, Путина на нары, идем на Кремль. Я предлагаю позитивную программу действий, которая включает в том числе и свободу СМИ, социальные лифты для молодежи. В отличие от гражданской позиции, свою возможную "отставку" Ксения пока не комментирует и продолжает симпатизировать опоозиционным митингам и акциям протеста.