Марк Джейкобс и Сет Майерс носят гипюровые платья

Жаркая погода вносит коррективы в гардеробы звезд. Сначала нас изрядно порадовал дизайнер Марк Джейкобс, который пришел на церемонию Met Gala (ее еще называют "модным Оскаром") в длинном черном одеянии. Прозрачная туника облегала мускулистое тело Марка, а через ее гипюровые цветы просвечивали белые "панталончики". Последним штрихом к фантазийному образу стали туфли со сверкающими пряжками "а-ля французский вельможа". Прошел месяц, страсти вокруг нового образа звезды поутихли. Но тут у стиляги Джейкобса появился новый "адепт". На вручении одной из самых престижных модных премий CFDA Fashion Awards актер и комик Сет Майерс тоже пришел в гипюровом "халатике". Сет полностью воссоздал образ Марка, включая черные носки, натянутые по самую голень, туфли с пряжками и, конечно же, белые панталоны. Роскошная публика нервно зашепталась: "Неужели это новый тренд?". А пока модники и модницы гадают, глядя на наших бравых героев - на ум приходят слова известной песенки (правда, слегка переделанные): "Больше, больше гипюра - и макияжа, и маникюра...". ФОТО