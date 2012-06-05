Медведева поймали на пиратстве

Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала нелегальный контент одного из пользователей - премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Администраторы перекрыли доступ к видеоцитатам из интервью с Владимиром Познером, которое Первый канал показал накануне. При попытке посмотреть четыре отрывка из интервью на странице бывшего президента другие пользователи видят сообщение: "Видеозапись... изъята из публичного доступа в связи с обращением правообладателя". Всего Дмитрий Медведев разместил у себя пять видеороликов, права на которые принадлежат Первому каналу. На момент публикации по-прежнему можно услышать лишь мнение премьера о возглавляемой им партии "Единая Россия" - почему не заблокирована эта видеозапись, неясно. Социальная сеть "ВКонтакте", дающая пользователям возможность размещать на своих страницах любые аудио- и видеозаписи, уже давно привлекает внимание возмущенных правообладателей. Торговое представительство США внесло соцсеть в список самых злостных оплотов пиратства. При этом все попытки принудить "ВКонтакте" к борьбе с пиратами терпят неудачу. Дмитрий Медведев, как известно, придерживается достаточно продвинутых взглядов на авторское право, считая нынешние законы в этой сфере устаревшими. Чуть более года назад тогда еще президент предлагал пересмотреть нормы авторского права, признавая, что с интернетом старая система защиты интеллектуальной собственности пошла под откос. В скором времени Медведев посетовал на упрямство ряда своих зарубежных коллег, не желающих видоизменять нормы, регулирующие работу "всемирной паутины". И посулил скорое решение проблем интернета: новые предложения были почти готовы, заявлял тогдашний глава государства. Впрочем, предложения Медведева по авторскому праву, подготовленные им к прошлогодней встрече G20, мировое сообщество в полной мере оценить не смогло. Как сообщалось, обнародованная им новая концепция защиты авторских прав обсуждалась только на бизнес-саммите B20, но в итоговые документы завершившегося на прошлой неделе мероприятия не попала. Информированные источники тогда поясняли: на фоне мирового кризиса и грозящим Греции дефолтом включение в повестку саммита инициативы Медведева выглядело бы странно. В то же время нынешний премьер-министр незадолго до передачи полномочий Владимиру Путину в очередной раз во всеуслышание заявил, что в его борьбе за соблюдение авторских прав в Сети речи о введении цензуры не идет. Но пообещал бороться с теми, кто публикует недостоверную информацию и "гадит в комментах".