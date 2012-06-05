Cкарлетт Йохансон и Бизи Филиппс открыли пляжный сезон

Актрисы Скарлетт Йоханссон и Бизи Филиппс отдохнули на одном из курортов Санта-Барбары. Девушки нежились под калифорнийским солнышком на зависть местным смуглым красавцам. К досаде последних, наши героини не обращали на них внимания и просто релаксировали, лежа рядом с бассейном. Девушки потягивали прохладительные напитки и отдыхали от суеты. Правда, недолго. Перед уходом, отважная Бизи все же решила искупаться, но, судя лицу актрисы, вода была не слишком теплой - Филиппс не стала окунаться, а лишь "помочила ножки". В отличие от подруги, Скарлетт берегла свою белую кожу и пробыла под солнышком всего ничего. Ретируясь, Йоханссон накинула на бикини черный макси-сарафан и удалилась под тень навеса. Думаем, серия пляжных снимков от Йоханссон и Бизи станет "первой ласточкой" в череде летних фотографий от звезд. ФОТО