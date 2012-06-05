Английским футболистам отвели полчаса на свидания с женами

Жены футболистов, входящих в состав сборной Англии по футболу на Евро-2012, смогут увидеть во время проведения чемпионата континента своих мужей. Инициатором такой "супружеской акции" выступила Колин Руни - жена нападающего национальной сборной Уэйна Руни. Против присутствия жен игроков выступал главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон. Но в конечном итоге он согласился разрешить встречаться футболистам со своими женами. Женам футболистов английской сборной разрешено видеть своих супругов не более 30 минут около стадиона после каждого матча "трех львов", перед тем, как команда отправится обратно на тренировочную базу, сообщает ИТАР-ТАСС. Для этого зафрахтован частный самолет, который и доставит жен футболистов на Украину, где во время чемпионата Европы на групповом этапе будет играть сборная Англии.