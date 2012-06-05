93-летний отец актера Мэла Гибсона ушел от жены

93-летний Хаттон Гибсон шокировал общественность. Отец голливудского актера Мэла Гибсона решил развестись со своей тоже не молодой супругой. Жене Гибсона 73-и, сообщают западные СМИ. Хаттон и Тедди Джой сочетались законным браком 1 июня в 2002-го года, но отметить десятилетие супружеской жизни так и не успели. В графе «дата расставания» супруги указали «28 мая». Причины, по которым Гибсон и Джой решились на развод, традиционны - «непримиримые разногласия». Об истинных причинах, судя по всему, общественности станет известно позже, а пока пресса вспоминает обо всех любовных связях и скандальных разводах сына Хаттона – Мэла. Так, с матерью своих семерых детей, Робин, актер развелся в 2009-м, после почти тридцати лет совместной жизни. Однако его роман с Оксаной Григорьевой, ради которой он и ушел из семьи, не продлился и двух лет. После этого СМИ неоднократно сообщали о новых увлечениях любвеобильного актера.