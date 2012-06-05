Юбилей Елизаветы II: в честь королевы выпущены "бриллиантовые" духи

В Лондоне начали отмечать юбилей правления Елизаветы II: британцы поздравляют королеву с 60-летием ее правления. В честь праздника один из старейших в мире парфюмерных домов Floris London преподнес прекрасный подарок Елизавете II, в честь которой был устроен парад на воде. Марка возродила некогда культовый аромат под названием Royal Arms – "Королевское оружие", которые называют легендой парфюмерии. Духи Royal Arms впервые были выпущены в 1926 году в честь рождения старшей внучки короля Георга V, которую теперь весь мир знает как королеву Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II. Они быстро завоевали популярность среди представительниц аристократических семей Европы и были признаны истинно классическим ароматом. Духи возвратились 86 лет спустя и стали по-настоящему королевским подарком Ее Величеству, а также всем леди, предпочитающим оригинальные, редкие ароматы. В сердце праздничного парфюма царят сбалансированные, аккуратно выверенные ноты розы, а также целый букет из жасмина, ириса, иланг-иланга. Цветочные запахи оттеняют чарующие ноты амбры, сладкой ванили, пачули и мускуса. Аромат Royal Arms Diamond Edition получил свое название в честь "бриллиантового" юбилея британской королевы Елизаветы II, посетившую военный парад в Виндзоре. Флакон духов выполнен форме кристалла, напоминающего огромный бриллиант. Флакон украшает цепочка из 18-каратного желтого золота с подвеской в виде маленького бриллианта и гравировкой Royal Arms Diamond Edition. В качестве подарка королева Елизавета II получит от представителей Floris London пять флаконов Royal Arms. Общий тираж парфюма составит всего одиннадцать флаконов, шесть из которых будут выставлены на продажу в лондонском бутике Floris. Цена духов составляет $23,5 тыс.