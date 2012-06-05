Первая леди Франции продолжит заниматься журналистикой

Первая леди Франции Валери Триервейлер, гражданская жена Франсуа Олланда, продолжит работу в еженедельном издании Paris Match, с которым она сотрудничала 22 года. Об этом сообщил главный редактор еженедельника L'Express Рено Ревель в своем блоге. По данным Ревеля, Триервейлер согласилась продлить свой контракт с изданием, однако заявила, что не будет более писать о политике. Вместо политических репортажей Триервейлер будет два раза в месяц публиковать статьи об искусстве в колонке под названием "Биение моего сердца". Ревель отметил, однако, что внутри редакционного коллектива могут возникнуть сложности при упоминании Олланда и Триервейлер в своих статьях - не в последнюю очередь потому, объяснил главред L'Express, что в редакции Paris Match до сих пор работает бывший муж журналистки Денис Триервейлер. Как пишет французский Huffington Post, в октябре 2011 года Валери Триервейлер закрыла свое политическое ток-шоу "Портрет политической кампании 2012" на канале Direct 8, заявив, что ей стало сложно продолжать корректное и объективное освещение политических событий в стране. В ноябре издание Paris Match приостановило сотрудничество с Триервейлер на время избирательной кампании. В 2007 году Франсуа Олланд заявил о расставании со своей первой гражданской женой, также членом социалистической партии, Сеголен Руаяль, с которой он состоял в отношениях около тридцати лет. Через некоторое время французская пресса написала, что его брак с Руаяль распался из-за романа с политической обозревательницей Валери Триервейлер.