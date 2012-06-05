Герцогиня Кэтрин на торжестве в Соборе Святого Павла

На торжественном мероприятии в Соборе Святого Павла герцогиня Кэтрин была похожа на сказочную принцессу в кружевном платье от Alexander McQueen. И без того тонкую талию супруги принца Уильяма подчеркивал широкий пояс (на тон темнее платья). Но главным аксессуаром "кремового" образа стала изящная шляпка от Jane Taylor с нежной вуалью. По сравнению с этим миниатюрным головным убором, шляпка принцессы Беатрис явно проигрывала. Тем временем, герцогиня Кэтрин, казалось, не замечала, какой эффект произвел ее новый образ и увлеченно беседовала со священнослужителями и гостями церемонии. ФОТО