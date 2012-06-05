Пэрис Хилтон посетила суд в Нью-Йорке

Пэрис Хилтон была замечена выходящей из здания суда в Нью-Йорке. Бывшая наследница империи отелей была вызвана в суд для урегулирования неудачной сделки с итальянской маркой нижнего белья Le Bonitas. Компания обвиняет белокурую красотку в невыполнении контракта, из-за которого они потеряли около 200 тысяч долларов. Светская львица с этим обвинением не согласна, в свою очередь она требует возместить ей сумму в полтора миллиона. Однако директор марки заявил, что если Пэрис все же представит их линию белья, то иск будет отклонен. Несмотря на бесконечные судебные разбирательства, звезда не забывает о развлечениях, продолжает посещать светские мероприятия и участвовать в фотосъемках. Она постоянно путешествует по миру. Так, за последние пару недель Хилтон отметилась на вечеринке De Grisogono, заглянула на Каннский фестиваль, , отдохнула на яхте Пи Дидди (P. Diddy), а 3 июня была замечена в Лос-Анджелесе среди гостей красной дорожки на MTV Movie Awards.