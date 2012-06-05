Фотографию Родченко продали за полмиллиона

Фотография Александра Родченко "Двор" стала топ-лотом фотоаукциона в Москве. Как сообщает РИА Новости, при предварительной оценке 450 - 600 тысяч рублей снимок был продан за 460 тысяч рублей. Торги, на которых была продана фотография, были организованы Российским аукционным домом (РАД) и состоялись 2 июня. Среди других лотов аукциона наиболее заметными стали серия работ "Времена года" Евгения Халдея, проданная за 300 тысяч рублей, фотография "Комбат" Макса Альперта (190 тысяч) и "Бакенщик" Дмитрия Бальтерманца - (180 тысяч). Также были проданы три фотографии Бориса Смелова на общую сумму 530 тысяч рублей. Потенциально самый дорогой лот торгов - фотография "Пещера" венгерского авангардиста Ласло Мохой-Надя, оцененная в 1,1 - 1,7 миллиона рублей, - не нашел покупателя. По словам генерального директора РАД Андрея Степаненко, всего на аукционе было продано 55 лотов из 88 на общую сумму 5,5 миллиона рублей. "Мы считаем, что это очень успешный результат", - заявил Степаненко. По его словам, "аукцион показал, что коллекционеры предпочитают работы российских авторов стоимостью в пределах 300 тысяч рублей". Александр Родченко, яркий представитель школы русского конструктивизма, считается одним из выдающихся мастеров фотографии первой половины XX века. Некоторые фотографии Родченко, такие как "Лестница" являются визитной карточкой конструктивизма.