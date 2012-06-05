Маккартни примет участие в открытии Олимпийских игр в Лондоне

Бывший участник легендарной группы "Битлз" Пол Маккартни подтвердил свое участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне. Он выступит в самом финале шоу. Организаторы рассчитывали привлечь множество знаменитых британских артистов, однако большинство приглашенных отказались. В частности, лидер Sex Pistols Джонни Лайден заявил, что не желает принимать участие в музыкальном мероприятии, чтобы не пятнать репутацию группы. Церемония открытия состоится 27 июля на олимпийском стадионе в Стратфорде. Сценарий держится в строжайшем секрете. Но некоторые детали все-таки стали известны. Например, официально открытыми игры объявят Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский. Известно и название мероприятия: "Чудесные острова". Церемония начнется звоном специально отлитого 27-тонного колокола. Скорее всего, театрализованное шоу будет перекликаться с исторической ролью Великобритании как морской державы. Также стало известно, что концерт по случаю закрытия Олимпийских Игр-2012 должен стать своеобразным экскурсом в историю британской музыки со времен Второй мировой войны.