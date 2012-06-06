Андрей Пежич cнялся в готическом фотосете Candy Magazine

Андрей Пежич продолжает штурмовать мир глянца. На этот раз эксцентричный манекенщик, которого мы привыкли видеть в самых различных образах, появился в фотосете журнала Candy. На черно-белых снимках работы Али Махдави, пропитанных духом готики, Андрей предстает сразу в двух образах - женском и мужском. И трудно сказать, в каком из них он более органичен! Андрею к лицу как вечерние платья и купальники, так смокинги и классические мужские фетровые шляпы. И, похоже, что андрогинные фотосессии только набирают популярность: недавно Кристен Стюарт снялась в сете для журнала Elle, где она "перевоплотилась" в мужчину.