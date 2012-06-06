Гай Ричи придумал необычное имя для младшего сына

Гай Ричи и Джеки Эйнсли наконец придумали имя своему новорожденному сыну. Имя их первенца – Рафаэль. Режиссер Гай Ричи (Guy Ritchie), у которого родился второй сын в сентябре 2011 года, только сейчас обнародовал имя малыша. Модель Джеки Эйнсли родила мальчика девять месяцев назад с помощью кесарева сечения. До недавнего момента от молодой семьи не было слышно новостей, а папарацци безуспешно охотились за снимками ребенка. Похоже, Ричи решил какое-то время не привлекать к себе внимание. И вот наконец пара объявила имя своего первенца. В одном из интервью Джеки проболталась. «Мы подумали, что сокращенное Раффи Ричи очень мило звучит. Его старший брат Рокко помог нам выбрать имя», – разоткровенничалась модель. «У Рафаэля есть два прекрасных старших брата. Я самая счастливая девушка в мире и обожаю материнство!» – добавила она. Рафаэль – не самое странное имя для звездного ребенка. Знаменитости частенько дают своим детям оригинальные имена. Так, Кейт Хадсон назвала сына Бингемом в честь родителей, а Брюс Уиллис назвал своих младших дочек в честь лошадей. Для Гая Ричи Рафаэль – не первый ребенок. У него уже есть 11-летний сын Рокко от брака с Мадонной, а также их общих приемный сын Дэвид шести лет. Напомним, что Ричи и Мадонна подали на развод в 2008 году. Расставание прошло безболезненно: режиссер и певица расстались друзьями.