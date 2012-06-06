Пиппа Миддлтон станет организатором свадеб

Пиппа Миддлтон (Pippa Middleton), попавшая в наш список звездных свидетелей на звездных свадьбах, займется планированием свадебных церемоний. По слухам, такое решение младшая сестра Кейт Миддлтон (Kate Middlton) приняла после того, как помогала в организации королевского торжества в Вестминстерском аббатстве и свадьбы внука лорда Аттенборо. "Пиппа помогала организовать прием после свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Она помогала организовывать королевскую свадьбу! Так что с остальными церемониями проблем точно не будет. Она хочет продолжить планировать вечеринки, но сконцентрироваться больше на свадьбах. Это будет как раз для нее. Она задумывается о том, чтобы поехать в Америку, где люди помешены на монархии, принцах и принцессах, и там очень развита индустрия организации свадебных торжеств", - рассказал о Пиппе Миддлтон, вернувшейся недавно из Парижа, источник газеты Mail on Sunday. "В последнее время постоянно говорят о свадьбе Камиллы Хук и внука лорда Аттенборо. Пиппа очень помогла в организации и даже лично выносила несколько блюд. Так что друзья ей посоветовали заняться этим профессионально", - добавил знакомый Филиппы.