Линдсей Лохан в свои 25 лет выглядит старше Пэрис Хилтон, которой 31 год. Знаменитости встретились на вечеринке в Калифорнии и попали под прицел фотокамер. Линдсей Лохан стремительно стареет. Недавно на одной из вечеринок она встретилась с Пэрис Хилтон. Удивительно, но Пэрис, которой 31 год, выглядела гораздо моложе Линдсей, которой всего-то 25 лет. Что это – ошибка природы или справедливый акт возмездия организма за халатное отношение? Кожа, волосы, тело – все отражает любовь Линдсей к алкоголю и прочим убивающим организм «радостям» жизни. А вот генетической предрасположенности к старению у девушки нет. Если бы была, она, думается, выглядела бы еще хуже. Организм борется, а вместе с ним достижения косметологии. Благодаря им Линдсей все же удается сохранять признаки молодости. Удивительно, но, кажется, сама Линдсей не замечает процессов старения. Она, как обычная 25-летняя девушка, продолжает делать яркий макияж и носить красную помаду. Это прибавляет ей еще несколько лет. Натуральный макияж в этом случае был бы более кстати. Пэрис Хилтон, в отличие от Линдсей, выглядит прекрасно, хотя и она любит погулять и выпить. Но девушка бережет свой организм: правильно питается, много спит, занимается спортом. Пэрис даже намерена выпускать собственную линии косметики по уходу за кожей. Между тем мисс Лохан утвердили на роль знаменитой красавицы Элизабет Тейлор. На кастинге она обошла даже Меган Фокс! Съемки уже начались, и мы внимательно следим за ходом событий. Судя по кадрам, снимается нелегкий период жизни мисс Тейлор – время, когда она выпивала и постоянно ссорилась с Ричардом Бартоном. Примерно то же самое происходит и в жизни Линдсей. ФОТО