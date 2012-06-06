Анастасия Волочкова постарела

36-летняя балерина удивила Папарацци не только смелым нарядом, но и изможденным внешним видом. За толстым слоем грима на лице Анастасии явно просматривались глубокие морщины, к тому же танцовщица выглядела усталой и несколько отекшей. В последнее время Волочкова много гастролировала, и напряженный график, видимо, уже наложил отпечаток и на внешность звезды. На скачки "Гран-При Радио Monte Carlo" Волочкова пришла в интересном наряде, под который не потрудилась надеть приличного нижнего белья, так что светская публика могла в деталях изучить очертания груди скандально известной балерины.