Бурановские бабушки могут потерять свое имя?!

Подмосковное ООО ТД Нео продукт, выпускающее напитки С бодуна и Бодрячок!, подало заявку в Роспатент о регистрации товарного знака Бурановские бабушки. В свою очередь участницы одноименного музыкального коллектива заявили, что готовы бороться с несанкционированным использованием их бренда. Заявка зеленоградского предприятия, выпускающего кисломолочные продукты, была зарегистрирована патентным ведомством 1 июня, говорится в документах, имеющихся в распоряжении агентства РАПСИ. Кроме того, в июне в Роспатент поступили несколько заявлений удмуртского ООО Комос групп о регистрации в качестве товарных знаков обозначений Бурановские бабушки, По-бурановски, Бурановское, Из Бураново. Компания просит зарегистрировать бренды по 29-му классу Международной классификации товаров и услуг (мясо, рыба, птица), 30-му классу (кофе, чай, какао, сахар, хлебобулочные изделия, мороженое), 32-му классу (пиво, минеральные и газированные воды), 35-му классу (реклама) и 39-му классу (транспортировка, упаковка и хранение товаров, организация путешествий). Согласно процедуре, после подачи заявки на регистрацию брендов патентное ведомство в течение месяца проводит экспертизу товарного знака. Затем следует экспертиза заявленного обозначения, у которой нет временных ограничений. В среднем, по оценкам экспертов, с момента подачи заявки до выдачи регистрации (в случае принятия положительного решения) проходит около года. В свою очередь участницы удмуртского коллектива Бурановские бабушки, занявшего второе место на музыкальном конкурсе Евровидение-2012, готовы бороться с несанкционированным использованием их бренда, правообладателем которого является Дом Людмилы Зыкиной.