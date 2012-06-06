Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут арестовали

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут, которая является студентка Брауна, была арестована. Все произошло в понедельник около семи вечера возле одной из станций нью-йоркского метрополитена, а причиной стало распитие девушкой пива - в то время как ей пока всего лишь 20 лет. Когда к Уиллис, распивавшей в общественном месте алкоголь, подошел полицейский, она предъявила ему ID на имя некой Кэтрин Келли. Однако после дальнейших расспросов Скаут все же пришлось достать свои настоящие документы и признаться: Меня зовут Скаут Уиллис. Первое ID не мое. Его дала мне подруга. Я не знаю Кэтрин Келли. В результате, Уиллис теперь обвиняется сразу в двух нарушениях - незаконная выдача себя за другое лицо и нарушение закона о запрете появления в общественных местах с алкоголем в открытой таре. Уже во вторник Скаут была выпущена на свободу без залога. Ее адвокаты заявили, что она отказалась признать себя виновной, потому как тогда у нее будет зарегистрирована судимость: Неправильно портить жизнь человеку, который учится, стоит карьеру, уголовной судимостью. Очевидно, что это не уголовное преступление. Все решит суд, который был назначен на 31 июля.