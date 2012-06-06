Суд не собирается забирать дочь у Халле Берри

После длительной судебной тяжбы Халле Берри и Габриэля Обри, громкая история бывших супругов, похоже, движется к своему финалу. Прессе стало известно, что в решении вопроса попечительства над дочерью оскароносной Женщины-Кошки и известного манекенщика четырехлетней Налой - суд наконец склоняется на материнскую сторону. По данным интернет-издания TMZ, психолог, проводивший обстоятельные беседы с обоими родителями, считает, что, в силу особенностей личности и образа жизни Габриэля, нежная любовь и привязанность дочери и отца не сможет таки стать причиной расставания малышки с матерью. Также стало известно, что в ближайшее время 45-летняя актриса планирует перебраться в Париж вместе со своим женихом Оливье Мартинесом, чтобы ограничить свою жизнь от назойливого внимания публики. Но каким образом этот переезд скажется на ходе судебного процесса? Отвечать на этот вопрос пока никто не торопится. Так или иначе, согласно калифорнийским законам, судья не может ограничить передвижения актрисы. Его задача - действовать в интересах ребенка и определить одного из родителей "на полную ставку". Разумеется, даже если опека достанется Халле, Габриэлю по-прежнему будет разрешено видеться с дочерью. Но если Нала будет находиться во Франции, частые встречи для отца и дочери станут просто невозможны. Окончательное решение суд планирует вынести в конце месяца.