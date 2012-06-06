Дэвид и Виктория Бекхэм записали видео для Елизаветы II

Дэвид и Виктория Бекхэм не могли остаться в стороне от празднования Бриллиантового юбилея Елизаветы II - супруги специально записали видео-поздравление для королевы на канале BBC. Бекхэмы давно дружат с монаршей семьей - в прошлом году они были почетными гостями на свадьбе прнца Уильяма и Кэтрин Миддлтон. А еще ранее, в далеком 2003-ем, Дэвид был награжден орденом Британской империи, который ему вручили в день рождения королевы. Так что и для семьи Бекхэмов в эти дни есть повод поднять бокал с праздничным шампанским. Для видео-"открытки" Дэвид выбрал строгий костюм с галстуком, чтобы сильнее подчеркнуть всю торжественность момента. Футболист трогательно поздравил королеву: Я бы хотел поздравить вас, Ваше Величество, от всех нас - от нас с Викторией, нашей семьи и всей страны. Виктория, как скромная жена, слушала слова мужа и молчаливо соглашалась с его искренним поздравлением. Молодая мама выглядела более демократично, чем Дэвид - Вики облачилась в открытое трикотажное платье, а длинные каштановые пряди убрала в небрежно заплетенную косу. Думаем, королеве будет приятно получить столь теплое поздравление от своих "подданных", а, вернее, добрых друзей. фото bbc.co.uk