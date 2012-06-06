Мама Уитни Хьюстон напишет книгу о дочери

Мама Уитни Хьюстон, бывшая госпел-певица Сисси Хьюстон решила рассказать миру правду о своей дочери. Как заявили в издательстве Harper Collins, они уже заключили контракт с Сисси на книгу о жизни, карьере и смерти Уитни. Стоимость сделки, разумеется, не разглашается. Название для мемуаров еще не придумано, но известно, что творение Хьюстон-старшей появится на прилавках в феврале 2013 года – как раз к годовщине смерти Уитни. “В книге я поделюсь нашей историей”, – пообещала 78-летняя Сисси. “Мы по-прежнему получаем каждый день тысячи писем от ее фанатов. Я надеюсь, что эта книга даст более глубокое понимание истинной истории моей дочери”, – поведала она. Отметим, что после смерти Уитни мать певицы редко говорила о дочери на публике. По всей видимости, теперь она решила, что настало время поведать миру всю правду о Уитни.