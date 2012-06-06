Мубарака подключили к аппарату искусственного дыхания

Экс-президента Египта Хосни Мубарака в тюремной больнице подключили к аппарату искусственно дыхания после того, как он несколько раз испытал трудности с дыханием Как сообщил сотрудник тюрьмы, в течение дня свергнутому президенту несколько раз становилось плохо. Мубарак испытывал трудности с дыханием, после чего его пришлось подключить к аппарату искусственно дыхания. Состояние экс-президента начало резко ухудшаться после визита к нему его жены Сюзанны Мубарак, которая заплакала, когда увидела своего мужа в тюремной одежде. Власти отказались впустить к бывшему главе государства его личных врачей, однако согласились на просьбу перевести его сына Гамаля Мубарака в ту же тюрьму, где содержится сам экс-президент, передает Интерфакс. Напомним, египетский Уголовный суд в Каире приговорил экс-президента страны Хосни Мубарака к пожизненному заключению. Также к пожизненному заключению приговорен и экс-глава МВД арабской республики Хабиб аль-Адли, которому вменяется то же преступление.