Beatles признали успешнее, чем Пресли, Мадонна и Джексон

Составитель официальных музыкальных хит-парадов Великобритании - Official Charts Company - обнародовал список Топ-12 самых успешных артистов в истории чарта. Возглавила рейтинг группа The Beatles По данным Official Charts Company, за последние 60 лет битловские синглы разошлись в Великобритании тиражом 21,9 миллиона экземпляров. Второе место в рейтинге занимает Элвис Пресли с результатом 21,6 миллиона копий. Третью строчку занимает Клифф Ричард (21,5 миллиона копий). На четвертом месте - Мадонна (17,6 миллиона экземпляров), а замыкает пятерку Майкл Джексон (15,3 миллиона экземпляров). В рейтинг Diamond Dozen (Бриллиантовая дюжина) также вошли (с 6 по 12 место): Элтон Джон (14,8 миллиона экземпляров), Queen (12,6 миллиона экземпляров), ABBA (11,2 миллиона экземпляров), Дэвид Боуи (10,6 миллиона экземпляров), Рианна (10,4 миллиона экземпляров), Пол Маккартни (10,2 миллиона экземпляров) и Кайли Миноуг - 10,1 миллиона экземпляров. Публикация рейтинга Diamond Dozen приурочена к двум юбилеям - 60-летию пребывания на троне королевы Великобритании Елизаветы II и 60-летию британского чарта синглов. Первый хит-парад синглов вышел в журнале New Musical Express в ноябре 1952 года, пять месяцев после восшествия на престол Елизаветы II. Напомним, ранее альбом The Beatles Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Bandзанялвторое место в Топ-10 самых продаваемых музыкальных альбомов в истории Великобритании.