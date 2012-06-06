Королевский праздник Елизаветы II продолжается

Королева Елизавета II, мы помним, отмечает Бриллиантовый юбилей – 60 лет на троне Великобритании. По такому случаю звезды британской эстрады спели Ее Величеству на праздничном концерте в Букингемском дворце, а сама королевская семья продолжает торжественные мероприятия. Так, вся королевская рать отправилась в собор Святого Павла на специальную службу – как всегда, это стало светским событием и обсуждением шляпки, платья и туфель герцогини Кембриджской, в простонародье Кейт Миддлтон. Герцогиня надела бежевое платье от Alexander McQueen и шляпку с туфлями в тон – первую от Jane Taylor, вторые – свои любимые LK Bennett. Хроникеры подсчитали, что Кейт уже в третий раз за все эти торжества выбирает именно Александра МакКуина. Завидное постоянство! Вернувшись из церкви, королевская семья поприветствовала народ и отправилась в Вестминстерский зал на прием, где ее поджидало более 700 гостей. Каждый представлял традиционную для Британии профессию – от бакалейщиков и пороховщиков до садовников и рыбаков. То есть вот чем правит Елизавета – знакомьтесь. Кейт сидела за столиком Мастеров перчаток и башмаков – гильдии, существующей с 17 века. Принца Уильяма усадили за стол к инженерам и судьям, а Гарри сел к садовникам и поставщикам фруктов. Понятно, что все эти люди- не работяги, а уважаемые и респектабельные представители гильдий и профессий, так что волноваться за царственных особ в компании смердов не приходится. ФОТО