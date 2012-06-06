Майли Сайрус выходит замуж

Майли Сайрус всего 19 лет, а она уже спешит под венец: девушка и ее возлюбленный Лиам Хемсворт объявили о помолвке - как мы и думали - после трех лет отношений. И это не досужие домыслы прессы - актриса и певица уже подтвердила информацию: Я безумно рада этой помолвке и хочу смотреть в счастливое будущее вместе с Лиамом. Пара познакомилась на съемках фильма "Последняя песня", где они играли влюбленных, и вскоре экранный роман перерос в служебный. Хемсворт не раз рассказывал о том, как не смог справиться с нахлынувшими чувствами: Когда мы начали сниматься, я старался концентрироваться только на работе. Но когда тебе приходится играть любовные сцены, изображать из себя влюбленного, то ничего не чувствовать самому невозможно. Я рад, что все так вышло. Майли делает меня счастливым. Однако несмотря на счастье в 2010 году пара объявила о расставании, и вскоре папарацци застукали Сайрус с новым ухажером. Правда, вскоре юные звезды одумались и спустя какое-то время воссоединились. Немудрено, что Хемсворт не стал тянуть с предложением руки и сердца: по сведениям осведомленных источников, красавчик из "Голодных игр" сделал предложение Майли 31 мая. В доказательство своих чувств актер преподнес будущей жене бриллиантовое кольцо размером в 3,5 карат. Что ж, совет да любовь! Но не слишком ли это рано для брака? Или обещать не значит жениться?..