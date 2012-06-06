Новой музой Лагерфельда стала кошка Конфетка

Дизайнеру Карлу Лагерфельду для полноценной работы просто необходима муза. Сейчас это почетную должность занимает сиамская кошка Чопетт (в переводе - Конфетка). Модель Батист Джиабикони отдал кошку дизайнеру на пару недель, чтобы он за ней присмотрел. Но Карл отказался возвращать Чопетт. По словам Лагерфельда, она настоящая красавица. “Она как женщина, - говорит дизайнер, - у нее сильный характер. Она обедает и ужинает вместе со мной, сидя на столе. Ест свою еду и не трогает мою. Она не хочет есть на полу. Она спит на подушке и даже знает, как пользоваться iPad. У нее две персональные горничные: ночная и дневная. Она совершенно избалована ”. Единственная роскошь, которая недоступна кошке Лагерфельда — это наряды от Chanel. “Мне не нравятся животные в человеческой одежде, - объяснил Лагерфельд. Думаю, это какой-то цирк”.