Юрий Фалеса не нравится родителям молодой невесты

Папа 23-летней Марии Гойи устроил настоящий скандал, когда узнал, что девушка собирается замуж за своего 51-летнего продюсера Юрия Фалесу. Отца возмутила - большая разница в возрасте. ТСН-Особливе певица призналась - теперь ее свадьба под угрозой. Ведь без родительского благословения под венец она не пойдет. Теперь Мария Гойя и Юрий Фалеса на публике появляются порознь. На презентации нового видеоклипа Лены Галицыной продюсер и певица почти не общались. Сам Фалеса скандал с родителями Марии не комментирует, а молодая невеста утверждает: "Свадьба запланирована на 26 августа, там будет все ясно".