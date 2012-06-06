Скончался Рэй Брэдбери

В Лос-Анджелесе 6 июня на 92-м году жизни умер американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери. Информацию о смерти писателя сообщили его дочь, а также личный биограф Сэм Уэллер. Рэй Брэдбери родился 22 августа 1920 года в городе Уокиган (штат Иллинойс). В Лос-Анджелес семья переехала в 1934, где Рэй Брэдбер учился в школе, однако высшего образования он так и не получил. О профессии писателя он начал мечтать еще в детстве, первыми его произведениями стали небольшие рассказы, на которые его вдохновили комиксы. Он начал печататься в 1938 году. Первый успех ему принесли "Марсианские хроники", изданные в 1950 году. Всемирную славу Брэдбери, один из крупнейших писателей в жанре фантастики, обрел после выхода романа "451 градус по Фаренгейту", который был издан в 1953 году.