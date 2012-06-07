Госпитализированный супруг британской королевы идет на поправку

Находящийся в больнице супруг британской королевы Елизаветы II принц Филипп чувствует себя лучше, заявил его младший сын принц Эдвард, который навестил отца вечером во вторник, 5 июня. "Он чувствует себя намного лучше, - заявил журналистам Эдвард, покидая лондонскую больницу имени короля Эдварда VII, передает ИТАР-ТАСС. - Он в хорошем расположении духа и в хорошей форме. Мне кажется, ему необходимо как следует отдохнуть". Принц навестил отца, госпитализированного в понедельник с диагнозом "воспаление мочевого пузыря", вместе со своей женой - графиней Уэссекской Софи, а также с восьмилетней дочерью Луизой и четырехлетним сыном Джеймсом. По словам врачей, супруг Ее Величества пробудет в больнице еще несколько дней. Как сообщил телеканал Sky News, ему назначен курс лечения антибиотиками. Девяностолетний герцог Эдинбургский принц Филип был госпитализирован в понедельник, 4 июня, после того, как в воскресенье в течение четырех часов сопровождал 86-летнюю королеву на водном параде на реке Темза. Мероприятие проходило по случаю празднования бриллиантового, 60-летнего юбилея царствования британской королевы. Во время речного парада Елизавета II и ее супруг находились на специальной королевской барке, которая возглавляла процессию. Парад проходил в условиях холодной и дождливой погоды. Королева с супругом несколько часов стояли на верхней палубе барки, приветствуя его участников. По мнению медэкспертов, эти обстоятельства могли спровоцировать инфекционное заболевание, с которым был госпитализирован принц Филип. По причине плохого самочувствия он не смог сопровождать королеву во время состоявшегося в понедельник у Букингемского дворца концерта звезд популярной и классической музыки, а также во время службы в Соборе святого Павла во вторник.